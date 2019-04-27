Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
"Вулверхэмптон" в гостях добился победы над "Уотфордом" в матче 36-го тура чемпионата Англии – 2:1.
Чемпионат Англии
36-й тур
"Уотфорд" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 1:2
Голы: Хименес, 41 (0:1). Грэй, 49 (1:1). Жота, 77 (1:2).
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт (Саксесс, 82), Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кабаселе, 74), Деулофеу, Грэй.
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 87), Жота (Гиббс-Уайт, 90).
Предупреждения: Жоау Моутинью, 61. Холевас, 62. Жота, 84. Саксесс, 85. Капуэ, 90+6.
Чемпионат Англии
36-й тур
"Уотфорд" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 1:2
Голы: Хименес, 41 (0:1). Грэй, 49 (1:1). Жота, 77 (1:2).
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт (Саксесс, 82), Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кабаселе, 74), Деулофеу, Грэй.
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 87), Жота (Гиббс-Уайт, 90).
Предупреждения: Жоау Моутинью, 61. Холевас, 62. Жота, 84. Саксесс, 85. Капуэ, 90+6.
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