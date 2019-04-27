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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ

"Вулверхэмптон" в гостях добился победы над "Уотфордом" в матче 36-го тура чемпионата Англии – 2:1.

Чемпионат Англии

36-й тур

"Уотфорд" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 1:2

Голы: Хименес, 41 (0:1). Грэй, 49 (1:1). Жота, 77 (1:2).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт (Саксесс, 82), Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кабаселе, 74), Деулофеу, Грэй.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 87), Жота (Гиббс-Уайт, 90).

Предупреждения: Жоау Моутинью, 61. Холевас, 62. Жота, 84. Саксесс, 85. Капуэ, 90+6.
Теги: Вулверхэмптон Уотфорд АПЛ
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