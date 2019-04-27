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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поделился мыслями об игре команды в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (0:1), а также оценил шансы "шпор" на место в топ-4 первенства по итогам нынешнего сезона.

"Думаю, в этом матче нам не удавалось нужным образом распоряжаться мячом. Игра была непростой, и во втором тайме мы предоставили сопернику слишком много пространства для контратак. Но нам нужно смотреть вперёд. Мы не можем позволить себе слишком долго думать об упущениях в сегодняшнем матче.

Что касается наших шансов на место в первой четвёрке, это гонка, в которой нам осталось провести ещё два матча. Мы знали об этом ещё до игры", - цитирует Почеттино BBC.

"Чемпионат.сом"
Теги: Почеттино Тоттенхэм Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 20:29
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