Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поделился мыслями об игре команды в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (0:1), а также оценил шансы "шпор" на место в топ-4 первенства по итогам нынешнего сезона."Думаю, в этом матче нам не удавалось нужным образом распоряжаться мячом. Игра была непростой, и во втором тайме мы предоставили сопернику слишком много пространства для контратак. Но нам нужно смотреть вперёд. Мы не можем позволить себе слишком долго думать об упущениях в сегодняшнем матче.Что касается наших шансов на место в первой четвёрке, это гонка, в которой нам осталось провести ещё два матча. Мы знали об этом ещё до игры", - цитирует Почеттино BBC.