Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 34 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам?

"Севилья" в твиттере обратилась к английской премьер-лиге.

"Эй, премьер-лига, если ни одна из ваших команд не хочет занимать 4-е место, не могли бы вы отдать его нам? Это упростило бы жизнь", – говорится в сообщении в твиттере "Севильи".

"Севилья" занимает 5-е место в Ла Лиге, имея равное количество очков с "Хетафе", идущим четвертым.

Sports.ru
Теги: Севилья Ла Лига АПЛ
Сегодня, 21:29
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#1  Яamon   (Сегодня, 21:48)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
""Севилья" занимает 5-е место в Ла Лиге, имея равное количество очков с "Хетафе", идущим четвертым." - а в таблице слева наоборот
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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