"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам?

"Севилья" в твиттере обратилась к английской премьер-лиге."Эй, премьер-лига, если ни одна из ваших команд не хочет занимать 4-е место, не могли бы вы отдать его нам? Это упростило бы жизнь", – говорится в сообщении в твиттере "Севильи"."Севилья" занимает 5-е место в Ла Лиге, имея равное количество очков с "Хетафе", идущим четвертым.