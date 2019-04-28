Уле Гуннар Сульшер: нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер планирует провести лето глобальную перестройку в команде."Нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением, вот и все. Я всегда доверял лишь тем, кто стремится к успеху, кто мотивирует себя морально. Но движимые только деньгами или славой, не подходят ни для "МЮ", ни для любой другой моей команды", — цитирует Сульшера Goal.Он добавил, что не хочет брать в клуб тех, кто принял решение о переходе лишь "потому, что мы предложили на 20 процентов больше".По информации СМИ, будущее Поля Погба, Давида де Хеа, Ромелу Лукаку, и Маттео Дармиана пока неизвестно. Андер Эррера, Хуан Мата и Антонио Валенсия могут уйти из клуба на правах свободных агентов.