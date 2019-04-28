Уле Гуннар Сульшер: нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер планирует провести лето глобальную перестройку в команде.
"Нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением, вот и все. Я всегда доверял лишь тем, кто стремится к успеху, кто мотивирует себя морально. Но движимые только деньгами или славой, не подходят ни для "МЮ", ни для любой другой моей команды", — цитирует Сульшера Goal.
Он добавил, что не хочет брать в клуб тех, кто принял решение о переходе лишь "потому, что мы предложили на 20 процентов больше".
По информации СМИ, будущее Поля Погба, Давида де Хеа, Ромелу Лукаку, и Маттео Дармиана пока неизвестно. Андер Эррера, Хуан Мата и Антонио Валенсия могут уйти из клуба на правах свободных агентов.
"Газета.ру"
"Нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением, вот и все. Я всегда доверял лишь тем, кто стремится к успеху, кто мотивирует себя морально. Но движимые только деньгами или славой, не подходят ни для "МЮ", ни для любой другой моей команды", — цитирует Сульшера Goal.
Он добавил, что не хочет брать в клуб тех, кто принял решение о переходе лишь "потому, что мы предложили на 20 процентов больше".
По информации СМИ, будущее Поля Погба, Давида де Хеа, Ромелу Лукаку, и Маттео Дармиана пока неизвестно. Андер Эррера, Хуан Мата и Антонио Валенсия могут уйти из клуба на правах свободных агентов.
"Газета.ру"
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