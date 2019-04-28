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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Уле Гуннар Сульшер: нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер планирует провести лето глобальную перестройку в команде.

"Нам нужны футболисты достойного уровня с правильным отношением, вот и все. Я всегда доверял лишь тем, кто стремится к успеху, кто мотивирует себя морально. Но движимые только деньгами или славой, не подходят ни для "МЮ", ни для любой другой моей команды", — цитирует Сульшера Goal.

Он добавил, что не хочет брать в клуб тех, кто принял решение о переходе лишь "потому, что мы предложили на 20 процентов больше".

По информации СМИ, будущее Поля Погба, Давида де Хеа, Ромелу Лукаку, и Маттео Дармиана пока неизвестно. Андер Эррера, Хуан Мата и Антонио Валенсия могут уйти из клуба на правах свободных агентов.

"Газета.ру"
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 10:35
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