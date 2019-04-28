Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Маурицио Сарри планирует остаться в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о своем будущем в английской команде.
Специалист заявил, что за два года он сможет сделать команду претендентом на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). После 35-ти туров в чемпионате Англии команда занимает четвертое место.
"Премьер-лига — замечательный турнир, и я бы хотел остаться здесь. Я хочу остаться в "Челси", потому что уровень очень, очень высок. Атмосфера на стадиона просто фантастическая. Здесь прекрасный чемпионат. Я хотел бы остаться.
Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них", - цитирует Сарри Sky Sports.
"Газета.ру"
Специалист заявил, что за два года он сможет сделать команду претендентом на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). После 35-ти туров в чемпионате Англии команда занимает четвертое место.
"Премьер-лига — замечательный турнир, и я бы хотел остаться здесь. Я хочу остаться в "Челси", потому что уровень очень, очень высок. Атмосфера на стадиона просто фантастическая. Здесь прекрасный чемпионат. Я хотел бы остаться.
Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них", - цитирует Сарри Sky Sports.
"Газета.ру"
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