Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Маурицио Сарри планирует остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о своем будущем в английской команде.

Специалист заявил, что за два года он сможет сделать команду претендентом на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). После 35-ти туров в чемпионате Англии команда занимает четвертое место.

"Премьер-лига — замечательный турнир, и я бы хотел остаться здесь. Я хочу остаться в "Челси", потому что уровень очень, очень высок. Атмосфера на стадиона просто фантастическая. Здесь прекрасный чемпионат. Я хотел бы остаться.

Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них", - цитирует Сарри Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 13:20
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