Маурицио Сарри планирует остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о своем будущем в английской команде.Специалист заявил, что за два года он сможет сделать команду претендентом на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). После 35-ти туров в чемпионате Англии команда занимает четвертое место."Премьер-лига — замечательный турнир, и я бы хотел остаться здесь. Я хочу остаться в "Челси", потому что уровень очень, очень высок. Атмосфера на стадиона просто фантастическая. Здесь прекрасный чемпионат. Я хотел бы остаться.Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них", - цитирует Сарри Sky Sports.