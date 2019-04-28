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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Экс-форвард "Ливерпуля" раскритиковал "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч раскритиковал "Манчестер Юнайтед".

9 марта "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Уле Гуннаром Сульшером. После этого команда проиграла семь матчей из последних девяти игр.

"Сейчас "МЮ" - лишь тень той команды, которой они однажды были. Они проиграли семь матчей из последних девяти. Я наблюдал за их сезоном, а разочарование внутри меня продолжало расти. Матч с "Сити" стал последней каплей.

9 марта они назначили Сульшера тренером, но я задавался вопросом, не поспешили ли они с этим решением. Я не утверждают, что он не должен быть тренером, он заслужил эту возможность. Но руководство "Юнайтед" абсолютно не было обязано подписывать контракт с Сульшером. На них ничто не давило, у них не было нужны принимать это решение так быстро", - написал Крауч в своей колонке на Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 13:39
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