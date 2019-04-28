Экс-форвард "Ливерпуля" раскритиковал "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч раскритиковал "Манчестер Юнайтед".9 марта "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Уле Гуннаром Сульшером. После этого команда проиграла семь матчей из последних девяти игр."Сейчас "МЮ" - лишь тень той команды, которой они однажды были. Они проиграли семь матчей из последних девяти. Я наблюдал за их сезоном, а разочарование внутри меня продолжало расти. Матч с "Сити" стал последней каплей.9 марта они назначили Сульшера тренером, но я задавался вопросом, не поспешили ли они с этим решением. Я не утверждают, что он не должен быть тренером, он заслужил эту возможность. Но руководство "Юнайтед" абсолютно не было обязано подписывать контракт с Сульшером. На них ничто не давило, у них не было нужны принимать это решение так быстро", - написал Крауч в своей колонке на Daily Mail.