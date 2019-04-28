Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Экс-форвард "Ливерпуля" раскритиковал "Манчестер Юнайтед"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч раскритиковал "Манчестер Юнайтед".
9 марта "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Уле Гуннаром Сульшером. После этого команда проиграла семь матчей из последних девяти игр.
"Сейчас "МЮ" - лишь тень той команды, которой они однажды были. Они проиграли семь матчей из последних девяти. Я наблюдал за их сезоном, а разочарование внутри меня продолжало расти. Матч с "Сити" стал последней каплей.
9 марта они назначили Сульшера тренером, но я задавался вопросом, не поспешили ли они с этим решением. Я не утверждают, что он не должен быть тренером, он заслужил эту возможность. Но руководство "Юнайтед" абсолютно не было обязано подписывать контракт с Сульшером. На них ничто не давило, у них не было нужны принимать это решение так быстро", - написал Крауч в своей колонке на Daily Mail.
"Газета.ру"
9 марта "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Уле Гуннаром Сульшером. После этого команда проиграла семь матчей из последних девяти игр.
"Сейчас "МЮ" - лишь тень той команды, которой они однажды были. Они проиграли семь матчей из последних девяти. Я наблюдал за их сезоном, а разочарование внутри меня продолжало расти. Матч с "Сити" стал последней каплей.
9 марта они назначили Сульшера тренером, но я задавался вопросом, не поспешили ли они с этим решением. Я не утверждают, что он не должен быть тренером, он заслужил эту возможность. Но руководство "Юнайтед" абсолютно не было обязано подписывать контракт с Сульшером. На них ничто не давило, у них не было нужны принимать это решение так быстро", - написал Крауч в своей колонке на Daily Mail.
"Газета.ру"
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