Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Дубль Варди помог "Лестеру" обыграть "Арсенал"
"Лестер" обыграл "Арсенал" (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
36-й тур
"Лестер" - "Арсенал" - 3:0
Голы: Тилеманс, 59 (1:0). Варди, 86 (2:0). Варди, 90+5 (3:0).
"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 86), Тилеманс, Ндиди (Барнс, 46), Чудхури (Менди, 79), Мэддисон, Варди.
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Мхитарян (Гендузи, 74), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 79), Обамеянг, Ивоби (Косьельни, 46).
Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 8. Ндиди, 13. Папастатопулос, 64. Рикарду Перейра, 65. Чилвелл, 70.
Удаление: Мэйтланд-Найлс, 36.
Чемпионат Англии
36-й тур
"Лестер" - "Арсенал" - 3:0
Голы: Тилеманс, 59 (1:0). Варди, 86 (2:0). Варди, 90+5 (3:0).
"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 86), Тилеманс, Ндиди (Барнс, 46), Чудхури (Менди, 79), Мэддисон, Варди.
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Мхитарян (Гендузи, 74), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 79), Обамеянг, Ивоби (Косьельни, 46).
Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 8. Ндиди, 13. Папастатопулос, 64. Рикарду Перейра, 65. Чилвелл, 70.
Удаление: Мэйтланд-Найлс, 36.
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