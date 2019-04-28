Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Дубль Варди помог "Лестеру" обыграть "Арсенал"

"Лестер" обыграл "Арсенал" (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

36-й тур

"Лестер" - "Арсенал" - 3:0

Голы: Тилеманс, 59 (1:0). Варди, 86 (2:0). Варди, 90+5 (3:0).

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 86), Тилеманс, Ндиди (Барнс, 46), Чудхури (Менди, 79), Мэддисон, Варди.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Мхитарян (Гендузи, 74), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 79), Обамеянг, Ивоби (Косьельни, 46).

Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 8. Ндиди, 13. Папастатопулос, 64. Рикарду Перейра, 65. Чилвелл, 70.

Удаление: Мэйтланд-Найлс, 36.
Теги: Лестер Арсенал АПЛ
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