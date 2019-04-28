Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Шеффилд Юнайтед" вернулся в премьер-лигу

"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу.

Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).

"Шеффилд Юнайтед" набрал 88 очков и занимает второе место, позволяющее играть в АПЛ в следующем сезоне.
Теги: Шеффилд
Сегодня, 17:29
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