"Шеффилд Юнайтед" вернулся в премьер-лигу

"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу.Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1)."Шеффилд Юнайтед" набрал 88 очков и занимает второе место, позволяющее играть в АПЛ в следующем сезоне.