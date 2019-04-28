Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
36 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 1:1
Голы: Мата, 11, Алонсо, 44
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 72), Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата (Мактоминэй, 81), Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Азар, Игуаин.
Предупреждения: Эррера, 43, Виллиан, 52, Ковачич, 54, Рохо, 80, Янг, 89
Чемпионат Англии
36 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 1:1
Голы: Мата, 11, Алонсо, 44
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 72), Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата (Мактоминэй, 81), Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Азар, Игуаин.
Предупреждения: Эррера, 43, Виллиан, 52, Ковачич, 54, Рохо, 80, Янг, 89
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