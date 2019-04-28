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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

36 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 1:1

Голы: Мата, 11, Алонсо, 44

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 72), Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата (Мактоминэй, 81), Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Азар, Игуаин.

Предупреждения: Эррера, 43, Виллиан, 52, Ковачич, 54, Рохо, 80, Янг, 89
Теги: Манчестер Юнайтед Челси АПЛ
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