Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ходит по полю в матчах английской Премьер-лиги больше половины времени.Француз лидирует по этому показателю среди всех 79 хавбеков турнира, сообщает Sky Sports.По бегу трусцой Погба занимает второе место с конца, уделяя этому компоненту 22% времени. Бег на небольшой скорости занимает у 26-летнего футболиста только 7% каждой игры (66-е место), а на высокой - 2% (48-е место).Что касается бега с ускорением, то по этому показателю француз находится в середине списка всех полузащитников с результатом 0,36% (34-е место).В нынешней кампании Поль забил 13 голов (7 - с пенальти) и отдал 9 результативных передач в 32 матчах чемпионата Англии.