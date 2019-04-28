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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ходит по полю в матчах английской Премьер-лиги больше половины времени.

Француз лидирует по этому показателю среди всех 79 хавбеков турнира, сообщает Sky Sports.

По бегу трусцой Погба занимает второе место с конца, уделяя этому компоненту 22% времени. Бег на небольшой скорости занимает у 26-летнего футболиста только 7% каждой игры (66-е место), а на высокой - 2% (48-е место).

Что касается бега с ускорением, то по этому показателю француз находится в середине списка всех полузащитников с результатом 0,36% (34-е место).

В нынешней кампании Поль забил 13 голов (7 - с пенальти) и отдал 9 результативных передач в 32 матчах чемпионата Англии.

"Чемпионат.сом"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Вчера, 23:47
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