Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ходит по полю в матчах английской Премьер-лиги больше половины времени.
Француз лидирует по этому показателю среди всех 79 хавбеков турнира, сообщает Sky Sports.
По бегу трусцой Погба занимает второе место с конца, уделяя этому компоненту 22% времени. Бег на небольшой скорости занимает у 26-летнего футболиста только 7% каждой игры (66-е место), а на высокой - 2% (48-е место).
Что касается бега с ускорением, то по этому показателю француз находится в середине списка всех полузащитников с результатом 0,36% (34-е место).
В нынешней кампании Поль забил 13 голов (7 - с пенальти) и отдал 9 результативных передач в 32 матчах чемпионата Англии.
"Чемпионат.сом"
Француз лидирует по этому показателю среди всех 79 хавбеков турнира, сообщает Sky Sports.
По бегу трусцой Погба занимает второе место с конца, уделяя этому компоненту 22% времени. Бег на небольшой скорости занимает у 26-летнего футболиста только 7% каждой игры (66-е место), а на высокой - 2% (48-е место).
Что касается бега с ускорением, то по этому показателю француз находится в середине списка всех полузащитников с результатом 0,36% (34-е место).
В нынешней кампании Поль забил 13 голов (7 - с пенальти) и отдал 9 результативных передач в 32 матчах чемпионата Англии.
"Чемпионат.сом"
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