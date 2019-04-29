Эрик Байи пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.По информации на сайте "красных дьяволов", ивуарийский футболист получил повреждение колена в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси"."Завтра Байи пройдет обследование, но я не думаю, что это худшая травма колена, которую он получал. Он пропустит остаток сезона, мы не увидим его до следующего сезона", — заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер.