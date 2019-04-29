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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
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Вест Хэм
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Саутгемптон
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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Защитник "Ливерпуля" Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк выиграл награду игроку года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за награду голландец опередил своего одноклубника Садио Мане, нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, вингера "Челси" Эдена Азара, нападающего "Манчестер Сити" Бернарду Силву и его одноклубника и партнера по линии атаки Рахима Стерлинга.

В прошлом году награду выиграл также футболист "Ливерпуля" - нападающий Мохамед Салах.

Напомним, Ван Дейк также включен в символическую сборную сезона АПЛ по версии PFA и был признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии BBC.

Sport24.ru
Теги: ван Дейк Ливерпуль АПЛ
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