Защитник "Ливерпуля" Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк выиграл награду игроку года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.В борьбе за награду голландец опередил своего одноклубника Садио Мане, нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, вингера "Челси" Эдена Азара, нападающего "Манчестер Сити" Бернарду Силву и его одноклубника и партнера по линии атаки Рахима Стерлинга.В прошлом году награду выиграл также футболист "Ливерпуля" - нападающий Мохамед Салах.Напомним, Ван Дейк также включен в символическую сборную сезона АПЛ по версии PFA и был признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии BBC.