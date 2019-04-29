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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Маурицио Сарри - о будущем Азара: я буду уважать любое его решение

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подчеркнул, что очень доволен игрой Эдена Азара в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"Я очень доволен Эденом, потому что он отлично играет и борется на поле за каждый мяч. Его будущее? Буду уважать любое его решение", – приводит слова Сарри Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний бельгийский форвард летом может перейти в "Реал".
Теги: АПЛ Челси Сарри Азар
Сегодня, 11:20
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