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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Новости партнеров

Андрей Аршавин: Эбуэ часто танцевал переде зеркалом голый

Экс-игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, с кем дружил, когда выступал в составе "канониров".

"В первый период больше дружил с Насри, с Сеском Фабрегасом часто общались. Потом, когда произошла смена поколений, хорошие отношения у меня складывались с немцами — с Лукашем Подольски и Пером Мертезакером. Шутили надо мной всегда. Подольски по-русски иногда ругался. Мертезакер — там другие шутки. Поделиться не могу.

Кто больше всего дурачился из моих партнеров? Не знаю, можно ли это писать. Сейчас вспоминается, как Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Это было очень смешно, если честно. Просто когда было хорошее настроение. Танцевал-то он всегда, но голым перед зеркалом… Не знаю, по каким дням, но это было", - сказал Аршавин.

UEFA
Теги: АПЛ Арсенал Аршавин
Сегодня, 11:50
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