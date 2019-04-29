Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу после матча 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Челси" рассказал о настроении в стане команды.
Встреча на "Олд Траффорд" закончилась со счетом 1:1.
"Мы опустошены. Я чувствовал, что первый тайм мы проводим отлично. У нас был план игры, мы придерживались его, у нас были шансы, и мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать.
Мы знали, что нам нужно выиграть игру, и, возможно, надеялись на удачу, которая могла бы принести нам успех. Сейчас все игроки опустошены, теперь ситуация не в наших руках. Нам нужно просто выиграть наши последние два матча и посмотрим, куда нас это приведет", — заявил Шоу в интервью клубному телевидению.
"Газета.ру"
Встреча на "Олд Траффорд" закончилась со счетом 1:1.
"Мы опустошены. Я чувствовал, что первый тайм мы проводим отлично. У нас был план игры, мы придерживались его, у нас были шансы, и мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать.
Мы знали, что нам нужно выиграть игру, и, возможно, надеялись на удачу, которая могла бы принести нам успех. Сейчас все игроки опустошены, теперь ситуация не в наших руках. Нам нужно просто выиграть наши последние два матча и посмотрим, куда нас это приведет", — заявил Шоу в интервью клубному телевидению.
"Газета.ру"
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