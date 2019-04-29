Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу после матча 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Челси" рассказал о настроении в стане команды.Встреча на "Олд Траффорд" закончилась со счетом 1:1."Мы опустошены. Я чувствовал, что первый тайм мы проводим отлично. У нас был план игры, мы придерживались его, у нас были шансы, и мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать.Мы знали, что нам нужно выиграть игру, и, возможно, надеялись на удачу, которая могла бы принести нам успех. Сейчас все игроки опустошены, теперь ситуация не в наших руках. Нам нужно просто выиграть наши последние два матча и посмотрим, куда нас это приведет", — заявил Шоу в интервью клубному телевидению.