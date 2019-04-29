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# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу после матча 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Челси" рассказал о настроении в стане команды.

Встреча на "Олд Траффорд" закончилась со счетом 1:1.

"Мы опустошены. Я чувствовал, что первый тайм мы проводим отлично. У нас был план игры, мы придерживались его, у нас были шансы, и мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать.

Мы знали, что нам нужно выиграть игру, и, возможно, надеялись на удачу, которая могла бы принести нам успех. Сейчас все игроки опустошены, теперь ситуация не в наших руках. Нам нужно просто выиграть наши последние два матча и посмотрим, куда нас это приведет", — заявил Шоу в интервью клубному телевидению.

"Газета.ру"
Теги: Шоу Манчестер Юнайтед АПЛ
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:05)
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Болеет за:
«Локомотив»
Всех расстреразогнать и пешеходов и уставших от футбола.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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