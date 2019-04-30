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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Рахим Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом сезона — 2018/2019 Английской премьер-лиги по версии ассоциации футбольных журналистов.

Как сообщает твиттер организации, игрок "горожан" набрал 62% голосов и на 100 голосов опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Третьим стал партнер Стерлинга по "Манчестер Сити" нападающий Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что 28 апреля победителем в голосовании за лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) стал ван Дейк, тогда как Стерлинг взял приз лучшему молодому игроку нынешнего розыгрыша.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 01:22
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