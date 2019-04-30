Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
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Рахим Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом сезона — 2018/2019 Английской премьер-лиги по версии ассоциации футбольных журналистов.
Как сообщает твиттер организации, игрок "горожан" набрал 62% голосов и на 100 голосов опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Третьим стал партнер Стерлинга по "Манчестер Сити" нападающий Серхио Агуэро.
Стоит отметить, что 28 апреля победителем в голосовании за лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) стал ван Дейк, тогда как Стерлинг взял приз лучшему молодому игроку нынешнего розыгрыша.
"Газета.ру"
Как сообщает твиттер организации, игрок "горожан" набрал 62% голосов и на 100 голосов опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Третьим стал партнер Стерлинга по "Манчестер Сити" нападающий Серхио Агуэро.
Стоит отметить, что 28 апреля победителем в голосовании за лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) стал ван Дейк, тогда как Стерлинг взял приз лучшему молодому игроку нынешнего розыгрыша.
"Газета.ру"
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