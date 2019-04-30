Рахим Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом сезона — 2018/2019 Английской премьер-лиги по версии ассоциации футбольных журналистов.Как сообщает твиттер организации, игрок "горожан" набрал 62% голосов и на 100 голосов опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Третьим стал партнер Стерлинга по "Манчестер Сити" нападающий Серхио Агуэро.Стоит отметить, что 28 апреля победителем в голосовании за лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) стал ван Дейк, тогда как Стерлинг взял приз лучшему молодому игроку нынешнего розыгрыша.