20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта

Защитник английского "Блэкберна" 20-летний Тайлер Мэглойр стал самым быстрым игроком в истории клуба.В одном из эпизодов матча "Блэкберна" против другого английского клуба "Уиган" Мэглойр смог разогнаться до скорости в 10,6 метров в секунду.Этот показатель превышает рекорд форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, скорость которого достигла 10,55 метров в секунду.Также Мэглойр превысил среднюю скорость многократного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта. Спортсмен установил свой рекорд на стометровке в Берлине. Тогда средняя скорость Болта достигла 10,44 метров в секунду, а максимальная — 12,42.