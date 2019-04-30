Россия РПЛ 2018/19
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20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта
Защитник английского "Блэкберна" 20-летний Тайлер Мэглойр стал самым быстрым игроком в истории клуба.
В одном из эпизодов матча "Блэкберна" против другого английского клуба "Уиган" Мэглойр смог разогнаться до скорости в 10,6 метров в секунду.
Этот показатель превышает рекорд форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, скорость которого достигла 10,55 метров в секунду.
Также Мэглойр превысил среднюю скорость многократного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта. Спортсмен установил свой рекорд на стометровке в Берлине. Тогда средняя скорость Болта достигла 10,44 метров в секунду, а максимальная — 12,42.
"Газета.ру"
В одном из эпизодов матча "Блэкберна" против другого английского клуба "Уиган" Мэглойр смог разогнаться до скорости в 10,6 метров в секунду.
Этот показатель превышает рекорд форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, скорость которого достигла 10,55 метров в секунду.
Также Мэглойр превысил среднюю скорость многократного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта. Спортсмен установил свой рекорд на стометровке в Берлине. Тогда средняя скорость Болта достигла 10,44 метров в секунду, а максимальная — 12,42.
"Газета.ру"
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