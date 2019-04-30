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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта

Защитник английского "Блэкберна" 20-летний Тайлер Мэглойр стал самым быстрым игроком в истории клуба.

В одном из эпизодов матча "Блэкберна" против другого английского клуба "Уиган" Мэглойр смог разогнаться до скорости в 10,6 метров в секунду.

Этот показатель превышает рекорд форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, скорость которого достигла 10,55 метров в секунду.

Также Мэглойр превысил среднюю скорость многократного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта. Спортсмен установил свой рекорд на стометровке в Берлине. Тогда средняя скорость Болта достигла 10,44 метров в секунду, а максимальная — 12,42.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:49
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#3  lidokain67  Смоленск (Сегодня, 19:23)
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online

Херь, не знают что писать уже.
Регистрация: 27.03.2017 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 19:06)
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Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
В области математики не выдают нобелевку.

А так конечно смешно сравнивать максимальную скорость 1 человека с средней другого. И ещё в заголовок писать это.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:00)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В одном из эпизодов матча "Блэкберна" против другого английского клуба "Уиган" Мэглойр смог разогнаться до скорости в 10,6 метров в секунду.

Этот показатель превышает рекорд форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, скорость которого достигла 10,55 метров в секунду.

Также Мэглойр превысил среднюю скорость многократного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта. Спортсмен установил свой рекорд на стометровке в Берлине. Тогда средняя скорость Болта достигла 10,44 метров в секунду, а максимальная — 12,42.

Скорость 10,6>10,55>10,44.

Нобелевскую премию по математике автору.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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