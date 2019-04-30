Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста апреля
Английская Премьер-лига объявила имена восьми номинантов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам апреля.
Как сообщает официальный сайт лиги, на награду лучшему футболисту месяца в АПЛ претендуют Эден Азар ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Шейн Лонг ("Саутгемптон"), Айосе Перес ("Ньюкасл"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер") и Крис Вуд ("Бернли").
Победителя определят болельщики, капитаны клубов АПЛ и футбольные эксперты. Имя победителя объявят на следующей неделе.
Sport24.ru
Как сообщает официальный сайт лиги, на награду лучшему футболисту месяца в АПЛ претендуют Эден Азар ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Шейн Лонг ("Саутгемптон"), Айосе Перес ("Ньюкасл"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер") и Крис Вуд ("Бернли").
Победителя определят болельщики, капитаны клубов АПЛ и футбольные эксперты. Имя победителя объявят на следующей неделе.
Sport24.ru
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