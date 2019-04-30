Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста апреля

Английская Премьер-лига объявила имена восьми номинантов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам апреля.

Как сообщает официальный сайт лиги, на награду лучшему футболисту месяца в АПЛ претендуют Эден Азар ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Шейн Лонг ("Саутгемптон"), Айосе Перес ("Ньюкасл"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер") и Крис Вуд ("Бернли").

Победителя определят болельщики, капитаны клубов АПЛ и футбольные эксперты. Имя победителя объявят на следующей неделе.

Sport24.ru
Теги: АПЛ
Сегодня, 22:14
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