АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста апреля

Английская Премьер-лига объявила имена восьми номинантов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам апреля.Как сообщает официальный сайт лиги, на награду лучшему футболисту месяца в АПЛ претендуют Эден Азар ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Шейн Лонг ("Саутгемптон"), Айосе Перес ("Ньюкасл"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер") и Крис Вуд ("Бернли").Победителя определят болельщики, капитаны клубов АПЛ и футбольные эксперты. Имя победителя объявят на следующей неделе.