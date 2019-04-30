Юрген Клопп считает, что поражения - это ценный опыт

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не боится поражений.Клопп считает, что из любого проигрыша нужно извлекать полезные знания."Поражения - очень интересный опыт. Конечно, далеко не всегда хочется уступать, но это сильное лекарство. Если подобное произойдёт, вы сможете извлечь из ситуации урок. Я проиграл последние шесть финалов, в которых участвовал. Это были не самые лучшие дни в моей жизни, но они не делали меня сломленным человеком или кем-то ещё. Для меня жизнь заключается в том, чтобы пытаться снова и снова. Всё дело в опыте. В том, как мы его используем, и что с ним делаем в дальнейшем", - цитирует Клоппа Deutsche Welle.