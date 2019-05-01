Николас Отаменди летом может покинуть "Манчестер Сити"

Защитник Николас Отаменди может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.31-летний футболист подписал в январе новый контракт с клубом до 2022 года, но его не устраивает недостаточное количество игрового времени. Из-за этого он может перейти в другую команду, несмотря на то, что его устраивает жизнь в Манчестере.