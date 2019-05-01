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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Николас Отаменди летом может покинуть "Манчестер Сити"

Защитник Николас Отаменди может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

31-летний футболист подписал в январе новый контракт с клубом до 2022 года, но его не устраивает недостаточное количество игрового времени. Из-за этого он может перейти в другую команду, несмотря на то, что его устраивает жизнь в Манчестере.

Sport24.ru
Теги: Отаменди Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 06:06
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