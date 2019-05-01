Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер"
Нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки летом намерен покинуть клуб.
"Я решил покинуть «Лестер», потому что чувствую, что хочу бросить вызов в следующем сезоне в месте, где смогу играть в качестве нападающего. Моя роль в "Лестере" определенно не форварда. Такое ощущение, что меня рассматривают как второго полузащитника. Я чувствую, что я не полузащитник.
Таким образом, я буду принимать решение о своем следующем клубе на основе буду ли я там играть в качестве нападающего. Сейчас мне 33 года и пришло время начать с нуля. Я знаю, что нахожусь в возрасте, когда тебя считают ветераном, но я этого не чувствую", — приводит слова Окадзаки Nikkei.
"Я решил покинуть «Лестер», потому что чувствую, что хочу бросить вызов в следующем сезоне в месте, где смогу играть в качестве нападающего. Моя роль в "Лестере" определенно не форварда. Такое ощущение, что меня рассматривают как второго полузащитника. Я чувствую, что я не полузащитник.
Таким образом, я буду принимать решение о своем следующем клубе на основе буду ли я там играть в качестве нападающего. Сейчас мне 33 года и пришло время начать с нуля. Я знаю, что нахожусь в возрасте, когда тебя считают ветераном, но я этого не чувствую", — приводит слова Окадзаки Nikkei.
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