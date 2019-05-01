Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер"

Нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки летом намерен покинуть клуб.

"Я решил покинуть «Лестер», потому что чувствую, что хочу бросить вызов в следующем сезоне в месте, где смогу играть в качестве нападающего. Моя роль в "Лестере" определенно не форварда. Такое ощущение, что меня рассматривают как второго полузащитника. Я чувствую, что я не полузащитник.

Таким образом, я буду принимать решение о своем следующем клубе на основе буду ли я там играть в качестве нападающего. Сейчас мне 33 года и пришло время начать с нуля. Я знаю, что нахожусь в возрасте, когда тебя считают ветераном, но я этого не чувствую", — приводит слова Окадзаки Nikkei.
Теги: АПЛ Лестер
Сегодня, 11:56
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 12:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
К Хонде в Мексику захотел.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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