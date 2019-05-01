Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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В интернет попали снимки новой формы "Манчестер Юнайтед" (фото)

В сеть попали фотографии новой домашней формы "Манчестер Юнайтед", в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Новый комплект формы сохранил оригинальные цвета клуба.

В интернет попали снимки новой формы "Манчестер Юнайтед" (фото)
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед
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#1  hyuga  Город над Вольной Невой... (Сегодня, 12:50)
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Болеет за:
«Зенит»
scream


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
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