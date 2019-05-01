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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Ирвинг Лосано летом может перейти в "Наполи" или "Манчестер Юнайтед" за 40 млн евро

Хавбек "ПСВ" Ирвинг Лосано с большой долей вероятности сменит клубную прописку предстоящим летом.

Голландский клуб намерен продать 23-летнего мексиканца, сообщает Eindhovens Dagblad. По данным источника, главными претендентами на игрока являются "Наполи" и "Манчестер Юнайтед. Полузащитник оценивается "ПСВ" в 35-40 миллионов евро.

Лосано в текущем сезоне провел в чемпионате Голландии 30 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 12 голевых передач.
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Наполи ПСВ
Сегодня, 14:57
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