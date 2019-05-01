Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:56
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
04:04
Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет
Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет
00:53
Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
Ирвинг Лосано летом может перейти в "Наполи" или "Манчестер Юнайтед" за 40 млн евро
Хавбек "ПСВ" Ирвинг Лосано с большой долей вероятности сменит клубную прописку предстоящим летом.
Голландский клуб намерен продать 23-летнего мексиканца, сообщает Eindhovens Dagblad. По данным источника, главными претендентами на игрока являются "Наполи" и "Манчестер Юнайтед. Полузащитник оценивается "ПСВ" в 35-40 миллионов евро.
Лосано в текущем сезоне провел в чемпионате Голландии 30 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 12 голевых передач.
Голландский клуб намерен продать 23-летнего мексиканца, сообщает Eindhovens Dagblad. По данным источника, главными претендентами на игрока являются "Наполи" и "Манчестер Юнайтед. Полузащитник оценивается "ПСВ" в 35-40 миллионов евро.
Лосано в текущем сезоне провел в чемпионате Голландии 30 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 12 голевых передач.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.