Полю Погба придется пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть манкунианский клуб по окончании сезона.В СМИ много пишут о том, что игрок недоволен перспективами "МЮ" и хотел бы играть в более сильном клубе.Интерес к французу приписывают "Реалу", который тренирует соотечественник Погба Зинедин Зидан. Однако, как утверждает ESPN, мадридский клуб не готов платить Погба те деньги, что он получает в "Манчестер Юнайтед" - 290 тысяч фунтов (около 335 тысяч евро) в неделю. Потому французу придется пойти на уступки в заработной плате, если он хочет играть в "Реале".