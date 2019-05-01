Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Полю Погба придется пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть манкунианский клуб по окончании сезона.

В СМИ много пишут о том, что игрок недоволен перспективами "МЮ" и хотел бы играть в более сильном клубе.

Интерес к французу приписывают "Реалу", который тренирует соотечественник Погба Зинедин Зидан. Однако, как утверждает ESPN, мадридский клуб не готов платить Погба те деньги, что он получает в "Манчестер Юнайтед" - 290 тысяч фунтов (около 335 тысяч евро) в неделю. Потому французу придется пойти на уступки в заработной плате, если он хочет играть в "Реале".

Sport24.ru
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ Реал Ла Лига
Сегодня, 17:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 17:33)
  • -1
  •  (1)

условным Макелеле ему не стать
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама