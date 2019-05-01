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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Поль Погба ответил на критику легенд "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес.

Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.

"Я не волнуюсь из-за этого. Они получают деньги за то, что говорят подобные гадости. Я же позабочусь о своей работе на поле. Они могут выражать любое мнение, им за это платят, мне — нет. Я зарабатываю, сражаясь за команду на поле, вот и все", - цитирует Погба RMC.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 17:34
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#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 18:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
это да. Тупо пешком по полю ходит с умной рожей )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  marsel65  мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 17:47)
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Болеет за:
ЦСКА
Если судить по последним играм,то сражалка сломалась.Осталась только зарабатывалка.


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011 [жалоба]
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