Поль Погба ответил на критику легенд "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес.Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока."Я не волнуюсь из-за этого. Они получают деньги за то, что говорят подобные гадости. Я же позабочусь о своей работе на поле. Они могут выражать любое мнение, им за это платят, мне — нет. Я зарабатываю, сражаясь за команду на поле, вот и все", - цитирует Погба RMC.