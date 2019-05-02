Пабло Сабалета продлил контракт с "Вест Хэмом"

"Вест Хэм" на своем офоциальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Пабло Сабалетой.Новое соглашение с 34-летним аргентинцем рассчитано до лета 2020 года.Сабалета выступает за "Вест Хэм" с 2017 года.