Пабло Сабалета продлил контракт с "Вест Хэмом"

Honoured to extend my contract with this amazing football club for another year ?? #COYI ? pic.twitter.com/Fl9SJHE1RX — Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) May 1, 2019

"Вест Хэм" подписал новый контракт с защитником Пабло Сабалетой.Новое соглашение 34-летнего аргентинца рассчитанно до 2020 года."Я все еще наслаждаюсь футболом и чувствую, что могу остаться в клубе еще на год", - отметил Сабалета.