"Челси" презентовал домашнюю форму на следующий сезон (фото)

Английский "Челси" презентовал новую форму.В новом комплекте домашней формы лондонская команда будет выступать в сезоне 2019/20.Отметим, что главным лицом презентации стал лидер команды Эден Азар, что в некоторой мере опровергает слухи о его возможном уходе из клуба.