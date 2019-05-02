Медицинский штаб "Тоттенхэма" продолжает наблюдать за Вертонгеном

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген продолжает наблюдаться у медицинского штаба команды, сообщает официальный твиттер "шпор". Его сроки восстановления пока неизвестны.32-летний бельгиец получил повреждение головы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1).Фертонген был заменен на 39-й минуте. Он столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и разбил голову в кровь. Футболист попытался вернуться на поле, но все же не смог продолжить игру.