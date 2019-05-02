Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Медицинский штаб "Тоттенхэма" продолжает наблюдать за Вертонгеном
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген продолжает наблюдаться у медицинского штаба команды, сообщает официальный твиттер "шпор". Его сроки восстановления пока неизвестны.
32-летний бельгиец получил повреждение головы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1).
Фертонген был заменен на 39-й минуте. Он столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и разбил голову в кровь. Футболист попытался вернуться на поле, но все же не смог продолжить игру.
"СЭ"
32-летний бельгиец получил повреждение головы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1).
Фертонген был заменен на 39-й минуте. Он столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и разбил голову в кровь. Футболист попытался вернуться на поле, но все же не смог продолжить игру.
"СЭ"
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