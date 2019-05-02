Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Медицинский штаб "Тоттенхэма" продолжает наблюдать за Вертонгеном

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген продолжает наблюдаться у медицинского штаба команды, сообщает официальный твиттер "шпор". Его сроки восстановления пока неизвестны.

32-летний бельгиец получил повреждение головы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1).

Фертонген был заменен на 39-й минуте. Он столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и разбил голову в кровь. Футболист попытался вернуться на поле, но все же не смог продолжить игру.

"СЭ"
Теги: Вертонген Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 17:18
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