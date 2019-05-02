"МЮ" и сборная Англии поздравили Бекхэма с днем рождения

"Манчестер Юнайтед" и английская сборная поздравили бывшего футболиста Дэвида Бекхэма с днем рождения.2 мая знаменитому в прошлом полузащитнику исполнилось 44 года.За игровую карьеру Бекхэм играл также за мадридский "Реал", "Милан",французский "ПСЖ2 и американский "Лос-Анджелес Гэлакси".В составе "Милана" Бекхэм принял участие в 394 встрече во всех турнирах и оформил 85 голов. В сборной Англии у него в активе 115 игр и 17 голов.