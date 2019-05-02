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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"МЮ" и сборная Англии поздравили Бекхэма с днем рождения

"Манчестер Юнайтед" и английская сборная поздравили бывшего футболиста Дэвида Бекхэма с днем рождения.

2 мая знаменитому в прошлом полузащитнику исполнилось 44 года.

За игровую карьеру Бекхэм играл также за мадридский "Реал", "Милан",французский "ПСЖ2 и американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

В составе "Милана" Бекхэм принял участие в 394 встрече во всех турнирах и оформил 85 голов. В сборной Англии у него в активе 115 игр и 17 голов.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Бекхэм
Сегодня, 18:36
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