"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт

Руководство "Манчестер Юнайтед" предложило новый контракт 31-летнему полузащитнику Хуану Мате, сообщает Manchester Evening News.Сам Мата хочет остаться в клубе. Договор рассчитан на один год, с опцией продления еще на сезон.Хуан Мата играет в "Манчестер Юнайтед" с января 2014 года.