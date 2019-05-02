Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продлит контракт с клубом, сообщает Goal.com.22-летний украинец, ранее выступавший за "Уфу", в текущем сезоне провел 26 матчей за "Сити" во всех турнирах и забил один мяч и отдал пять голевых передач.