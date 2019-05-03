Англия АПЛ 2018/19 
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Английского футболиста обвинили в оскорблении женского футбола

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение форварду "Лестера" Хамзе Чудхури.

Защитника англиского клуба обвиняют в неподобоающем поведении за публикации в твиттере.

По сообщению ассоциации, в 2013 и 2014 годах 21-летний спортсмен критиковал женский футбол в своем микроблоге, используя расистские выражения.

Футболиста обязали предоставить объяснения до 13 мая.

О том, как накжут за проступок Чудхури, пока не сообщалось.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 04:36
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