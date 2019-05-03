Английского футболиста обвинили в оскорблении женского футбола

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение форварду "Лестера" Хамзе Чудхури.Защитника англиского клуба обвиняют в неподобоающем поведении за публикации в твиттере.По сообщению ассоциации, в 2013 и 2014 годах 21-летний спортсмен критиковал женский футбол в своем микроблоге, используя расистские выражения.Футболиста обязали предоставить объяснения до 13 мая.О том, как накжут за проступок Чудхури, пока не сообщалось.