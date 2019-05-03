Роберто Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино за их результаты уже бы уничтожили

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о Маурисио Почеттино и Юргене Клоппе, возглавляющих "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" соответственно.Оба английских клуба проиграли в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов."В Италии мы часто все преувеличиваем.Например, Почеттино работает в "Тоттенхэме" пять лет, у него очень хорошая команда. Клуб потратил много, но до сих пор ничего не выиграл. В Италии этого беднягу уже бы уничтожили. Вместо этого, Почеттино все еще работает в клубе и каждый год пытается улучшить команду, чтобы выиграть какой-нибудь титул.Юрген Клопп – еще один пример. Он в "Ливерпуле" три года, но рискует снова ничего не выиграть, несмотря на потрясающий сезон", – сказал Манчини.