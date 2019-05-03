Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Роберто Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино за их результаты уже бы уничтожили

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о Маурисио Почеттино и Юргене Клоппе, возглавляющих "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" соответственно.

Оба английских клуба проиграли в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.

"В Италии мы часто все преувеличиваем.

Например, Почеттино работает в "Тоттенхэме" пять лет, у него очень хорошая команда. Клуб потратил много, но до сих пор ничего не выиграл. В Италии этого беднягу уже бы уничтожили. Вместо этого, Почеттино все еще работает в клубе и каждый год пытается улучшить команду, чтобы выиграть какой-нибудь титул.

Юрген Клопп – еще один пример. Он в "Ливерпуле" три года, но рискует снова ничего не выиграть, несмотря на потрясающий сезон", – сказал Манчини.

Football Italia
Теги: Манчини Клопп Почеттино
Сегодня, 10:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама