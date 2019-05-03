Роман Абрамович не намерен продавать "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович не заинтересован в продаже "Челси" , владельцем которого он является с 2003 года, утверждает Sky Sports.На этой неделе самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф не исключил возможность приобретения лондонского клуба.Абрамович не появлялся на матчах команды на "Стэмфорд Бридж" с тех пор, как в мае прошлого года Великобритания отклонила его запрос на продление визы на фоне политической напряженности в отношениях с Россией.