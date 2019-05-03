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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Ман Сити" обошел "МЮ" по капитализации

"Манчестер Сити" стал самым дорогим клубом Англии по итогам финансового исследования.

Его стоимость по итогам сезона оценивается в 2,364 миллиарда фунтов стерлингов. Клуб обошел в рейтинге стоимостей соседей "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" за год потеряли в стоимости 376 миллионов и опустились на второе место, Стоимость "Сити" же выросла на 385 миллионов.

В тройку самых дорогих клубов также вошел "Тоттенхэм" - 1,837 миллиарда. После него в рейтинге расположились "Ливерпуль" (1,615), "Челси" (1,615) и "Арсенал" (1,368).

BBC
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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