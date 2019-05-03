"Ман Сити" обошел "МЮ" по капитализации

"Манчестер Сити" стал самым дорогим клубом Англии по итогам финансового исследования.Его стоимость по итогам сезона оценивается в 2,364 миллиарда фунтов стерлингов. Клуб обошел в рейтинге стоимостей соседей "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" за год потеряли в стоимости 376 миллионов и опустились на второе место, Стоимость "Сити" же выросла на 385 миллионов.В тройку самых дорогих клубов также вошел "Тоттенхэм" - 1,837 миллиарда. После него в рейтинге расположились "Ливерпуль" (1,615), "Челси" (1,615) и "Арсенал" (1,368).