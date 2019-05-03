Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного хавбека "Ливерпуля"
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Наби Кейтом.
По словам специалиста, хавбеку потребуется не меньше двух месяцев на восстановление, после повреждения сухожилия в первом матче 1/2 Лиги чемпионов. Тогда английская команда проиграла испанской "Барселоне" со счетом 3:0.
"У Кейта разорвано сухожилие. На восстановление понадобится как минимум два месяца. Это плохие новости как для нас, так и для сборной Гвинеи", – заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Ньюкаслом".
Так же наставник английского клуба сказал, что, скорее всего, в предстоящей игре будет участвовать Роберту Фирмину. Алекс Окслейд-Чемберлен будет в заявке.
"Газета.ру"
По словам специалиста, хавбеку потребуется не меньше двух месяцев на восстановление, после повреждения сухожилия в первом матче 1/2 Лиги чемпионов. Тогда английская команда проиграла испанской "Барселоне" со счетом 3:0.
"У Кейта разорвано сухожилие. На восстановление понадобится как минимум два месяца. Это плохие новости как для нас, так и для сборной Гвинеи", – заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Ньюкаслом".
Так же наставник английского клуба сказал, что, скорее всего, в предстоящей игре будет участвовать Роберту Фирмину. Алекс Окслейд-Чемберлен будет в заявке.
"Газета.ру"
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