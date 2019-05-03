Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного хавбека "Ливерпуля"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Наби Кейтом.По словам специалиста, хавбеку потребуется не меньше двух месяцев на восстановление, после повреждения сухожилия в первом матче 1/2 Лиги чемпионов. Тогда английская команда проиграла испанской "Барселоне" со счетом 3:0."У Кейта разорвано сухожилие. На восстановление понадобится как минимум два месяца. Это плохие новости как для нас, так и для сборной Гвинеи", – заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Ньюкаслом".Так же наставник английского клуба сказал, что, скорее всего, в предстоящей игре будет участвовать Роберту Фирмину. Алекс Окслейд-Чемберлен будет в заявке.