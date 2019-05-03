Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного хавбека "Ливерпуля"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Наби Кейтом.

По словам специалиста, хавбеку потребуется не меньше двух месяцев на восстановление, после повреждения сухожилия в первом матче 1/2 Лиги чемпионов. Тогда английская команда проиграла испанской "Барселоне" со счетом 3:0.

"У Кейта разорвано сухожилие. На восстановление понадобится как минимум два месяца. Это плохие новости как для нас, так и для сборной Гвинеи", – заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Ньюкаслом".

Так же наставник английского клуба сказал, что, скорее всего, в предстоящей игре будет участвовать Роберту Фирмину. Алекс Окслейд-Чемберлен будет в заявке.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 17:26
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