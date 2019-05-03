Юрген Клопп: было бы здорово сыграть "золотой матч" с "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможном "золотом матче" в Английской премьер-лиге (АПЛ) против "Манчестер Сити".Такое стечение событий возможно, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей."Это возможно? Ух ты, я не думал об этом, если честно. Сыграть «золотой матч» с "Манчестер Сити" было бы здорово. Впрочем, я не думаю, что это возможно", — цитирует Клоппа Mirror.Стоит отметить, что "Манчестер Сити" является лидером турнирной таблицы. "Ливерпуль" же идет следом, отставая лишь на один балл.