Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Юрген Клопп: было бы здорово сыграть "золотой матч" с "Манчестер Сити"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможном "золотом матче" в Английской премьер-лиге (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Такое стечение событий возможно, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.
"Это возможно? Ух ты, я не думал об этом, если честно. Сыграть «золотой матч» с "Манчестер Сити" было бы здорово. Впрочем, я не думаю, что это возможно", — цитирует Клоппа Mirror.
Стоит отметить, что "Манчестер Сити" является лидером турнирной таблицы. "Ливерпуль" же идет следом, отставая лишь на один балл.
"Газета.ру"
Такое стечение событий возможно, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.
"Это возможно? Ух ты, я не думал об этом, если честно. Сыграть «золотой матч» с "Манчестер Сити" было бы здорово. Впрочем, я не думаю, что это возможно", — цитирует Клоппа Mirror.
Стоит отметить, что "Манчестер Сити" является лидером турнирной таблицы. "Ливерпуль" же идет следом, отставая лишь на один балл.
"Газета.ру"
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