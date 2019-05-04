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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба 185 млн евро

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" готовы расстаться с футболистом за 185 миллионов евро. Основным претендентом на француза является "Реал".

Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 13 голов.
Теги: Реал Мадрид Поль Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:17
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#1  plast  Спб (Сегодня, 14:42)
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он стал старше , он стал играть хуже и всем стал очевиден его плохой характер.
сотка это максимум на что вы можете рассчитывать
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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