"Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба 185 млн евро

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|...
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Лента новостей:
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (4)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (4)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (6)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (6)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 23:25
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
"Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба 185 млн евро
Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в летнее трансферное окно может покинуть клуб.
Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" готовы расстаться с футболистом за 185 миллионов евро. Основным претендентом на француза является "Реал".
Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 13 голов.
Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" готовы расстаться с футболистом за 185 миллионов евро. Основным претендентом на француза является "Реал".
Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 13 голов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.