"Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба 185 млн евро

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в летнее трансферное окно может покинуть клуб.Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" готовы расстаться с футболистом за 185 миллионов евро. Основным претендентом на француза является "Реал".Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 13 голов.