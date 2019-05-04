Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Борнмут 37 45
13 Кристал Пэлас 36 43
14 Ньюкасл 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи". Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

в Неаполе была замечена жена защитника сборной Англии – Шарлотта. Сообщается, что супруга приехала в Неаполь, чтобы посмотреть город и школу для детей.

Сумма трансфера может составить 35 миллионов фунтов.
Теги: Тоттенхэм Наполи Серия А АПЛ
Сегодня, 19:40
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