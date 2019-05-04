Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи". Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.в Неаполе была замечена жена защитника сборной Англии – Шарлотта. Сообщается, что супруга приехала в Неаполь, чтобы посмотреть город и школу для детей.Сумма трансфера может составить 35 миллионов фунтов.