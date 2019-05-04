Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" принимал "Ливерпуль".
Чемпионат Англии
37 тур
"Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:3
Голы: Атсу, 20, Рондон, 54 - ван Дейк, 13, Салах, 28, Ориги, 86.
"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Ласселс, Шер (Муто, 90+1), Ритчи, Манкильо, Хэйден, Ки Сон Ён, Атсу, Перес, Рондон.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 66), Мане, Салах (Ориги, 73), Старридж.
Предупреждения: Шер, 45+2, Милнер, 90+2.
Чемпионат Англии
37 тур
"Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:3
Голы: Атсу, 20, Рондон, 54 - ван Дейк, 13, Салах, 28, Ориги, 86.
"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Ласселс, Шер (Муто, 90+1), Ритчи, Манкильо, Хэйден, Ки Сон Ён, Атсу, Перес, Рондон.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 66), Мане, Салах (Ориги, 73), Старридж.
Предупреждения: Шер, 45+2, Милнер, 90+2.
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