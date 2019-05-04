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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 36 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" принимал "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

37 тур

"Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:3

Голы: Атсу, 20, Рондон, 54 - ван Дейк, 13, Салах, 28, Ориги, 86.

"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Ласселс, Шер (Муто, 90+1), Ритчи, Манкильо, Хэйден, Ки Сон Ён, Атсу, Перес, Рондон.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 66), Мане, Салах (Ориги, 73), Старридж.

Предупреждения: Шер, 45+2, Милнер, 90+2.
Теги: Ливерпуль Ньюкасл АПЛ
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