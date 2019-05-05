Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" ждут болезненные изменения

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о предстоящем масштабном пересмотре состава команды на будущий сезон."Наличие "мебели" зависит от бюджета. Мы должны проявлять уважение к таким командам, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", которые тратят много денег на совершенствование составов. Мы смелые, умные, творческие. В данный момент руководство задумалось о создании еще одной главы. Но для этого нужно четко представлять, что предстоит сделать для выстраивания проекта. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перемена", — цитирует Почеттино Evening Standard.