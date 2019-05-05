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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" ждут болезненные изменения

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о предстоящем масштабном пересмотре состава команды на будущий сезон.

"Наличие "мебели" зависит от бюджета. Мы должны проявлять уважение к таким командам, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", которые тратят много денег на совершенствование составов. Мы смелые, умные, творческие. В данный момент руководство задумалось о создании еще одной главы. Но для этого нужно четко представлять, что предстоит сделать для выстраивания проекта. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перемена", — цитирует Почеттино Evening Standard.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 14:28
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