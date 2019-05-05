Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" ждут болезненные изменения

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (33)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (33)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (19)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (19)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (11)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (11)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (5)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (5)
Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" ждут болезненные изменения
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о предстоящем масштабном пересмотре состава команды на будущий сезон.
"Наличие "мебели" зависит от бюджета. Мы должны проявлять уважение к таким командам, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", которые тратят много денег на совершенствование составов. Мы смелые, умные, творческие. В данный момент руководство задумалось о создании еще одной главы. Но для этого нужно четко представлять, что предстоит сделать для выстраивания проекта. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перемена", — цитирует Почеттино Evening Standard.
"Газета.ру"
"Наличие "мебели" зависит от бюджета. Мы должны проявлять уважение к таким командам, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", которые тратят много денег на совершенствование составов. Мы смелые, умные, творческие. В данный момент руководство задумалось о создании еще одной главы. Но для этого нужно четко представлять, что предстоит сделать для выстраивания проекта. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перемена", — цитирует Почеттино Evening Standard.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.