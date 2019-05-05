Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм 37 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Уотфорд" со счетом 3:0.

Чемпионат Англии

37-й тур

"Челси" – "Уотфорд" – 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 48 (1:0). Давид Луиз, 51 (2:0). Игуаин, 75 (3:0).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Ковачич, Жоржинью, Канте (Лофтус-Чик, 10), Игуаин (Жиру, 79), Азар, Педро.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Хьюз, Дини (Саксесс, 83), Деулофеу (Грэй, 83).

Предупреждение: Дукуре, 90.
Теги: Челси Уотфорд АПЛ
Сегодня, 18:04
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