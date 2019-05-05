Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Уотфорд" со счетом 3:0.
Чемпионат Англии
37-й тур
"Челси" – "Уотфорд" – 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 48 (1:0). Давид Луиз, 51 (2:0). Игуаин, 75 (3:0).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Ковачич, Жоржинью, Канте (Лофтус-Чик, 10), Игуаин (Жиру, 79), Азар, Педро.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Хьюз, Дини (Саксесс, 83), Деулофеу (Грэй, 83).
Предупреждение: Дукуре, 90.
Чемпионат Англии
37-й тур
"Челси" – "Уотфорд" – 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 48 (1:0). Давид Луиз, 51 (2:0). Игуаин, 75 (3:0).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Ковачич, Жоржинью, Канте (Лофтус-Чик, 10), Игуаин (Жиру, 79), Азар, Педро.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Хьюз, Дини (Саксесс, 83), Деулофеу (Грэй, 83).
Предупреждение: Дукуре, 90.
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