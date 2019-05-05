"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести форварда "Лиона" Дембеле

Форвард французского "Олимпик Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).22-летнем нападающим заинтересовался "Манчестер Юнайтед", утверждает L'Equipe.В источнике отмечается, что "Лион" хочет ролучить от продажи Дембеле не менее 45 млн фунтов стерлингов.Футболист играет первый сезон в чемпионате Франции. Летом 2018 год он перешел из шотландского "Селтика" за 20 млн фунтов.