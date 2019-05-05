"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести форварда "Лиона" Дембеле

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|...
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Лента новостей:
21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (7)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (7)
20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (31)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (31)
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (37)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (37)
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести форварда "Лиона" Дембеле
Форвард французского "Олимпик Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
22-летнем нападающим заинтересовался "Манчестер Юнайтед", утверждает L'Equipe.
В источнике отмечается, что "Лион" хочет ролучить от продажи Дембеле не менее 45 млн фунтов стерлингов.
Футболист играет первый сезон в чемпионате Франции. Летом 2018 год он перешел из шотландского "Селтика" за 20 млн фунтов.
"Газета.ру"
22-летнем нападающим заинтересовался "Манчестер Юнайтед", утверждает L'Equipe.
В источнике отмечается, что "Лион" хочет ролучить от продажи Дембеле не менее 45 млн фунтов стерлингов.
Футболист играет первый сезон в чемпионате Франции. Летом 2018 год он перешел из шотландского "Селтика" за 20 млн фунтов.
"Газета.ру"
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