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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
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Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
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Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести форварда "Лиона" Дембеле

Форвард французского "Олимпик Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

22-летнем нападающим заинтересовался "Манчестер Юнайтед", утверждает L'Equipe.

В источнике отмечается, что "Лион" хочет ролучить от продажи Дембеле не менее 45 млн фунтов стерлингов.

Футболист играет первый сезон в чемпионате Франции. Летом 2018 год он перешел из шотландского "Селтика" за 20 млн фунтов.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Лион Лига 1 АПЛ
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