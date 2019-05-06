В Англии футболист нарушил правила фэйр-плей и спровоцировал драку

Нападающий "Сканторп Юнайтед" Джош Моррис спровоцировал потасовку во время матча 46-го тура Первой английской футбольной лиги против "Плимут Аргайл".Эпизод произошел в середине второго тайма, когда "Плимут" выигрывал со счетом 2:1. Голкипер хозяев поля Мэтт Мэйси получил повреждение и решил выбить мяч за боковую линию, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Однако Моррис не дал мячу выйти за пределы поля и, пробив издали, сравнял счет.В результате арбитр засчитал взятие ворот, а Моррис спровоцировал потасовку в середине поля с игроками «Плимута», которая едва не завершилась массовой дракой.[Ссылка]Главные новости - Газета.Ruhttp://gazeta.ru