В Англии футболист нарушил правила фэйр-плей и спровоцировал драку

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Нападающий "Сканторп Юнайтед" Джош Моррис спровоцировал потасовку во время матча 46-го тура Первой английской футбольной лиги против "Плимут Аргайл".
Эпизод произошел в середине второго тайма, когда "Плимут" выигрывал со счетом 2:1. Голкипер хозяев поля Мэтт Мэйси получил повреждение и решил выбить мяч за боковую линию, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Однако Моррис не дал мячу выйти за пределы поля и, пробив издали, сравнял счет.
В результате арбитр засчитал взятие ворот, а Моррис спровоцировал потасовку в середине поля с игроками «Плимута», которая едва не завершилась массовой дракой.
"Газета.ру"
[Ссылка]
Главные новости - Газета.Ru
http://gazeta.ru
Эпизод произошел в середине второго тайма, когда "Плимут" выигрывал со счетом 2:1. Голкипер хозяев поля Мэтт Мэйси получил повреждение и решил выбить мяч за боковую линию, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Однако Моррис не дал мячу выйти за пределы поля и, пробив издали, сравнял счет.
В результате арбитр засчитал взятие ворот, а Моррис спровоцировал потасовку в середине поля с игроками «Плимута», которая едва не завершилась массовой дракой.
"Газета.ру"
[Ссылка]
Главные новости - Газета.Ru
http://gazeta.ru
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