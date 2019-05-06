Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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В Англии футболист нарушил правила фэйр-плей и спровоцировал драку

Нападающий "Сканторп Юнайтед" Джош Моррис спровоцировал потасовку во время матча 46-го тура Первой английской футбольной лиги против "Плимут Аргайл".

Эпизод произошел в середине второго тайма, когда "Плимут" выигрывал со счетом 2:1. Голкипер хозяев поля Мэтт Мэйси получил повреждение и решил выбить мяч за боковую линию, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Однако Моррис не дал мячу выйти за пределы поля и, пробив издали, сравнял счет.

В результате арбитр засчитал взятие ворот, а Моррис спровоцировал потасовку в середине поля с игроками «Плимута», которая едва не завершилась массовой дракой.

"Газета.ру"
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Теги: АПЛ
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