Зинедин Зидан: Погба очень хорош, но он выступает за "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно слухов о возможном переходе в команду хавбека английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.Зидан отметил, что его слова о качествах футболиста не означают обязательное его подписание."Я назвал Погба хорошим игроком, то же самое могу сказать и о других. Я оценил его возможности, и больше ничего.Погба очень хорош, но он выступает за "Манчестер Юнайтед". В конце сезона все узнают, какие игроки придут к нам, а кто покинет "сливочных". Но я никогда не утверждал: "Мы подпишем Погба", — цитирует специалиста AS.