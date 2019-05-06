Эшли Янг: это очень болезненный удар для такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг прокомментировал ничью с "Хаддерсфилдом" (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.Напомним, "красные дьяволы" лишились шансов на попадание в четверку лучших и не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне."Знали, что для попадания в Лигу чемпионов нам нужна помощь других команд, но нужно было сначала помочь себе самим, а мы этого не сделали. Мы сыграли вничью. Для нас это то же самое, что и поражение. Это очень болезненный удар для такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", - цитирует Янга BBC.