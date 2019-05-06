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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Эшли Янг: это очень болезненный удар для такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг прокомментировал ничью с "Хаддерсфилдом" (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Напомним, "красные дьяволы" лишились шансов на попадание в четверку лучших и не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Знали, что для попадания в Лигу чемпионов нам нужна помощь других команд, но нужно было сначала помочь себе самим, а мы этого не сделали. Мы сыграли вничью. Для нас это то же самое, что и поражение. Это очень болезненный удар для такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", - цитирует Янга BBC.
Теги: Янг Манчестер Юнайтед
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#1  VitL  Белгород (Сегодня, 11:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Арсенал, у тебя ещё шанс есть!!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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