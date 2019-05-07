Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Лестером" (1:0) в 37-м туре чемпионата Англии поделился ожиданиями от заключительной игры АПЛ."Остался один матч, он будет таким же непростым, как сегодня. Мы играем на выезде, "Брайтон" хорошо показал себя в последней игре с "Арсеналом" (1:1). Но все в наших руках. Мы могли бы отставать на 10 очков, если бы проиграли "Ливерпулю". Но в последнем матче все будет зависеть от нас. Нам нужно хорошенько подготовиться. Посмотрим, будет ли "Брайтон" глубоко обороняться или станет действовать более атакующе. Будет тяжело, но, надеюсь, мы покажем такую игру, которой будет достаточно для чемпионства", - цитирует Гвардиолу BBC.