Юрген Клопп: Салах чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения не может играть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение о том, что Мохамед Салах не сможет сыграть в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной"."Салах чувствует себя нормально. Но он не в достаточно хорошем состоянии с медицинской точки зрения. У него сотрясение, так что ему не позволят сыграть. Мы не можем его выпустить", - цитирует Клоппа Marca.