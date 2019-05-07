"Манчестер Сити" претендует на Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар попал в сферу интересов "Манчестер Сити", пишет издание Don Balon.Английский клюб готов заплатить за бразильца 150 миллионов евро и отдать одного из игроков – Бенжамена Менди или Габриэля Жезуса.Неймар стал играть за "ПСЖ" летом 2017. "ПСЖ" заплатил за игрока "Барселоне" 222 миллиона евро.